Поисковые системы в России обяжут удалять ссылки на пиратский контент в течение 6 часов

Об этом пишет газета «Ведомости». Издание отмечает, что для удаления будет достаточно требования правообладателя. Решение суда не понадобится.

Вряд ли потребители после этого начнут активнее платить правообладателям за контент, отметил в интервью «Эху» исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарёв.

Поправки в закон подготовили сотрудники крупнейших телекомпаний, Яндекса, Мэйл.ру групп при участии Роскомнадзора.