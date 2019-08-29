В Иркутске вступил в силу приговор военному, который взорвал штаб своего полка

До этого он воевал в Сирии, откуда вернулся с медалью.

Пять лет колонии общего режима получил Александр Новиков. Его признали виновным в хулиганстве, незаконном обороте оружия и умышленном нанесении вреда здоровью средней тяжести. За взрыв в штабе полка с целью как утверждал контрактник привлечь внимание командования к проблемам в части, пишет газета Коммерсант. Военные, по его мнению, плохо выполняли обязанности. Ещё раньше Новиков участвовал в военной операции в Сирии, получил за это медаль. Вернувшись в Россию, служил по контракту в отдельном смешанном авиационном полку. По данным следствия инцидент в его части в Иркутской области произошёл в мае прошлого года. Новиков дежурил у столовой и нашёл сумку с бомбой. Ночью он взорвал её на крыльце главного входа штаба полка. Помощник дежурного был тяжело ранен, здание штаба получило серьёзные повреждения. Военный сначала признал вину, но уверял, что хотел пошутить и думал, что это не бомба, а учебный взрывпакет. После встречи со своим отцом контрактник отказался от показаний. Он сказал, что оболгал себя под давлением сотрудников ФСБ. Они по его словам угрожали возбудить дело о терроризме, пишет газета. Новикова обследовали психиатры, его признали вменяемым.

Военный по решению суда также должен выплатить почти 3 миллиона рублей ущерба, нанесённого части.