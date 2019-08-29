Украинский режиссёр Олег Сенцов, осуждённый в России за терроризм, переведён из колонии в городе Лабытнанги в московскую Бутырскую тюрьму. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источник. Как сказал собеседник агентства, Сенцов доставлен в Москву в рамках проходящего процесса обмена. О том, что вчера Сенцова вывезли из колонии, сообщает и издание Baza со ссылкой на источник. Адвокат украинского режиссёра Дмитрий Динзе пока не комментировал эту информацию.