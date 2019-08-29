Тело девочки, которая умерла после происшествия в бассейне турецкого отеля, завтра перевезут на родину

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на отца ребёнка Андриса Лейкуциса. Он добавил, что если останутся места на рейсе, полетит вся семья. В середине августа во время купания в бассейне одного из отелей Бодрума руку 12-летней Алисы затянуло в насос. Ребёнок провёл под водой около 5 минут и получил тяжёлые травмы. Накануне стало известно, что девочка умерла. Посольство и Генконсульство России в Турции пообещали следить за расследованием.