Поставщик продуктов для Росгвардии за прошлый год увеличил свою выручку почти в 4 раза

Об этом пишет сайт «Открытые медиа» со ссылкой на финансовую отчётность компании. В денежном эквиваленте выручка за прошлый год составила 5 миллиардов рублей. В июле сообщалось, что мясокомбинат «Дружба народов» жалуется на тяжёлое финансовое положение. Соответствующие документы были предоставлены в Арбитражный суд Крыма вместе с просьбой снизить сумму штрафа, назначенного компании Федеральной антимонопольной службой. И в итоге штраф был снижен. Вместо двухсот тысяч рублей комбинат обязали заплатить сто тысяч за нарушение условий госконтракта. Летом прошлого года Фонд борьбы с коррупцией сообщил, что комбинат «Дружба народов» поставляет продукты Росгвардии по завышенным ценам.