В Кузбассе после обысков задержали трёх противников угольных разрезов

Об этом сообщает сайт «Тайга.инфо». Сергея Шереметьева, Владимира Горенкова и Николая Метальникова забрали в отделение полиции Новокузнецка сегодня утром. Что именно вменяют экоактивистам, неизвестно. Каких-либо официальных комментариев от МВД на этот счет нет. В беседах с местными жителями полицейские ссылаются на тайну следствия. Сайт «Тайга.инфо» отмечает, что задержание может быть связано с уголовным делом из-за сгоревшего в начале июня бульдозера на одном из угольных разрезов.