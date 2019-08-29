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10:04, 29 августа 2019

На Чемпионате Европы по волейболу среди женских команд сегодня завершается групповой этап

Сборная России сыграет с командой Словакии. Накануне наша команда уверенно переиграла испанских волейболисток со счетом 3-0 и гарантировала себе выход в плей-офф Евро. Как минимум с третьего места. Чтобы стать вторыми по итогам группового турнира, и, следственно, получить менее грозного соперника в 1\8 финала, подопечным Вадима Панкова нужно сегодня обыгрывать команду Словакии. Главная сложность здесь в том, что именно в этой стране и проходят матчи нашей группы. А значит, словацким волейболисткам гарантирована поддержка болельщиков. Пока Сборная России опережает команду Словакии на 2 очка. В случае победы сегодня наши с большой долей верояитности выйдут на команду Польши. А вот в случае неудачи россиянок ожидает сборная Бельгии. Телеканал МАТЧ ТВ покажет встречу волейболисток России и Словакии в 16.30.



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