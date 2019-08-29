Дональд Трамп поручил пересмотреть программу военной помощи Украине

На время рассмотрения этого вопроса всё финансирование заморожено. Сумма помощи Украине в сфере безопасности в этом году составила 250 миллионов долларов, но Трамп намерен ее скорректировать. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. По его словам, президент США хочет убедиться в том, что финансирование расходуется наилучшим образом с точки зрения интересов Вашингтона. Процедура пересмотра сейчас проводится, ей занимаются в том числе глава Пентагона Марк Эспер и помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. На время рассмотрения вопроса предназначенные Украине деньги заморожены.

Намерения президента уже вызвали беспокойство в палате представителей: по словам члена комитета по ассигнованиям Эвана Холландера, они уже направили запрос в администрацию. В Конгрессе хотят знать, почему перевод средств Киеву задержан. О намерении выделить Украине дополнительные 250 миллионов долларов Пентагон объявил в июне. По утверждению ведомства, деньги предназначены для дополнительной подготовки и оснащения украинской армии.