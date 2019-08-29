Главврачи двух больниц в Нижнем Тагиле отстранены от работы

Медики жаловались до этого на низкие зарплаты и высокую нагрузку.

В ходе проверки больниц выяснят, как распределяется фонд стимулирования, а также общий объём зарплаты медиков и степень их нагрузки. Об этом в Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения рассказали агентству ТАСС. Проверка займёт две недели, это время главные врачи Центральной больницы Нижнего Тагила Олег Николаев и соседней Демидовской Сергей Овсянников работать не будут. Скандал разразился неделю назад в Центральной горбольнице номер 1 после того как сразу шесть хирургов написали заявления об увольнении. Врачи пожаловались на высокую нагрузку и низкие зарплаты. Они просили администрацию улучшить условия труда, медиков не услышали. Недовольных хирургов вернули после того как с ними пообщались чиновники российского Минздрава. Врачам обещали компенсировать нагрузки за летние месяцы и взять на работу двух новых специалистов. Замгубернатора Свердловской области Павел Креков отметил слабую работу главных врачей больницы с коллегами, недовольными ситуацией. На низкие зарплаты и повышенную нагрузку ещё раньше жаловались медики Демидовской больницы, где тоже идёт проверка.

Минздрав Свердловской области создал специальную комиссию, чтобы разобраться в ситуации. Региональная прокуратура вчера провела встречу с врачами-хирургами, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством.