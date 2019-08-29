Работающие в России поисковые системы обяжут удалять ссылки на пиратский контент

Для этого будет достаточно требования правообладателя, решение суда не понадобится. Это сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на поправки в закон об информации, которые подготовили сотрудники крупнейших телекомпаний, Яндекса, Мейл.ру групп при участии Роскомнадзора. Сейчас правообладатели могут пожаловаться на пиратский контент и его оперативно заблокируют, но из выдачи поисковиков ссылки не исчезнут. Если предложенные поправки примут, новые правила коснутся фильмов, сериалов, книг и музыки.