В Театре Doc сорвали спектакль о гомосексуалах

Как рассказала «Эху Москвы» режиссёр Анастасия Патлай, более десятка человек ворвались в помещение, стали кричать и мешать актёрам. Они утверждали, что во время показа было нарушено законодательство. Позднее правозащитник и журналист Зоя Светова сообщила на своей странице в Фейсбуке, что Анастасию Патлай увезли в полицию. Люди, сорвавшие спектакль, обвинили Театр в пропаганде гомосексуализма. Издание Baza сообщает, что помимо режиссёра в отделение забрали одного сотрудника Театра и двух провокаторов.