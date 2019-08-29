Главные врачи двух больниц Нижнего Тагила временно отстранены от работы

Это связано с проверкой, рассказал агентству ТАСС председатель Свердловского профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов. Он уточнил, что речь идёт о главном враче Демидовской больнице Сергее Овсянникове и главвраче Центральной городской больницы № 1 Олеге Николаеве. Во время проверки будет выясняться, в том числе, как распределялся общий объём зарплаты и на сколько адекватна нагрузка на врачей. Прокуратура проводит проверку, рассказала старший помощник прокурора Свердловской области Мария Канатова. Хирурги написали заявления, жалуясь на высокую нагрузку и низкие зарплаты. Информация дошла до Кремля. На переговоры с медиками направили сотрудников Минздрава. В итоге, как сообщалось накануне, все врачи отозвали заявления.