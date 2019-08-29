Члены группировки «Серб» накануне попытались сорвать спектакль о гомосексуалистах в «Театре.doc»

Режиссёр театра и ещё несколько человек задержала полиция. Спектакль, несмотря на инцидент, доиграли до конца.

Всё случилось во время спектакля «Выйти из шкафа». Он рассказывает о каминг-аутах, то есть признаниях людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Зрители, которые его посещали, отмечают: это честный и тактичный разговор со сцены. Без выворачивания грязного белья и навязывания эмоций и сочувствия к гомосексуалистам. Вчера вечером в начале спектакля в зал театра.doc вбежала группа из примерно 15ти человек. Они начали провоцировать зрителей. В группе, судя по видео в интернете, заметны члены группировки «Серб» во главе с Гошей Тарасевичем – он же Игорь Бекетов — одиозным персонажем, который часто появляется на оппозиционных акциях и устраивает провокации. Члены группировки оскорбляли создателей спектакля и зрителей, обвиняли театр в пропаганде гомосексуальности и даже кричали что здесь цитата «смеются над Путиным». Вызвали полицию. Она приехала и зачем-то стала проверять документы у зрителей, видимо искала несовершеннолетних, говорят в театре. Помимо двух провокаторов полиция задержала режиссёра Анастасию Патлай, а также нескольких зрителей. Одного – Антона Ткачука оставили в отделении на ночь, сообщает ОВД-инфо. Спектакль всё же довели до конца, когда он закончился зрители долго аплодировали, написала у себя в фейсбуке ассистент худрука театра.doc Зарема Заудинова.

Руководство театра намерено подать заявление в полицию по поводу вчерашнего инцидента.