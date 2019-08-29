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08:45, 29 августа 2019

Центральный суд Новосибирска отказался снимать с выборов действующего главу города Анатолия Локотя

Об этом сообщает агентство ТАСС. Иск подавал кандидат на пост мэра от «Справедливой России» Виктор Козодой.



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