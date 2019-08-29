Центральный суд Новосибирска отказался снимать с выборов действующего главу города Анатолия Локотя
Об этом сообщает агентство ТАСС. Иск подавал кандидат на пост мэра от «Справедливой России» Виктор Козодой.
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Об этом сообщает агентство ТАСС. Иск подавал кандидат на пост мэра от «Справедливой России» Виктор Козодой.
Владимир Мединский: Дипломатический триумф СССР Уметь договариваться в своих интересах с любой самой недружественной стороной (прекрасно понимая, кто есть who, опять же считайте Сталина и Молотова негодяями, но точно – не дураками) – это, в общем, и есть дипломатия. 80 лет назад ими было сделано именно это…
Это вечный синдром России: доказывать, что мы не хуже? За стремлением доказать, что «на Западе все, как у нас», стоит желание оправдать применение насилия. Если россияне любят сравнение с Западом, считая его полицейских уголовными дегенератами, каковыми наши предстали во время недавних событий в Москве – то да, можно сказать: радуйтесь кривым параллелям…
Алексей Венедиктов: У людей возникло эстетическое разногласие с нынешней властью Люди, которые до сих пор вполне лояльно (я бы даже сказал, с легкой любовью) относились к властям в Москве, к Путину как стабилизатору, вдруг оказались по разные стороны баррикад с теми, к кому они относились лояльно – Собянину, Путину…