В Иркутске военнослужащего-контрактника приговорил к пятилетнему сроку по обвинению во взрыве штаба полка

О вступившем в силу приговоре сообщает газета «Коммерсантъ». По данным издания, Александра Новикова признали виновным в хулиганстве и незаконном обороте оружия. Как пишет газета, вернувшись с медалью из Сирии, Новиков взорвал штаб, чтобы привлечь внимание командования дальней авиации к проблемам своей части. Получив 5 лет, военный заявил, что оговорил себя под давлен е сотрудников ФСБ, обещавших, в противном случае, привлечь его за терроризм. Состава преступления в действиях сотрудников спецслужб следствие не нашло.