В Италии открылся международный Венецианский кинофестиваль

Первой была продемонстрирована лента японского режиссёра Хирокадзу Карээда «Правда» с Катрин Денёв и Жюльет Бинош в главных ролях. В конкурсной программе в этом году более 20 картин. Среди наиболее ожидаемых событий называют премьеру двух эпизодов сериала «Новый папа» – это продолжение «Молодого папы» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем, и перемонтированную версию триллера Гаспара Ноэ «Необратимость», которую в Венеции представят исполнители главных ролей фильма 2003 года Моника Белуччи и Венсан Кассель.