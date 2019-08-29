Президент Турции Эрдоган не исключил, что Анкара купит российские истребители Су-35 и Су-57 вместо американских F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара купит российские истребители Су-35 и Су-57 вместо американских F-35. «Почему бы и нет?» – сказал турецкий лидер. По его словам, у Анкары нет беспокойства по поводу отказа США поставлять американские самолёты, сообщает телеканал «Хабер тюрк».

В апреле Соединённые Штаты прекратили поставлять в Турцию оборудование и запчасти для истребителей F-35 из-за решения Анкары купить российские С-400.