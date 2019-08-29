СМИ: Трамп решил проверить расходы на военную помощь Украине

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник в администрации американского президента.

Дональд Трамп поручил министру обороны Марку Эсперу и помощнику президента по национальной безопасности Джону Болтону проверить расходуются ли эти средства наилучшим образом с точки зрения интересов США. На время проверки средства будут заморожены.

Представитель комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США сказал, что ведомству известно о временной заморозке средств, выделенных на военную помощь Украине. «У нас есть серьезные опасения по поводу замораживания этих важных ассигнованных средств, и мы срочно направляем в администрацию вопрос о том, почему они их задерживают» — сказал Эван Холландер.

В 2019м году расходы на помощь Украине составили $250 млн. Всего с 2014 года на эти цели Соединенные штаты потратили $1,5 млрд.