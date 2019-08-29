Крупнейшие медиахолдинги и интернет-компании намерены ужесточить требования к поисковым системам, работающим в России

Крупнейшие медиахолдинги и интернет-компании намерены серьёзно ужесточить требования к поисковым системам, которые работают в России. Поправки предлагают внести в закон «Об информации».

Поисковые системы хотят заставить удалять интернет-ссылки на нелегальные фильмы, музыку, книги или компьютерные программы за 6 часов. Для этого правообладателям даже не нужно будет идти в суд. Проект закона разработали крупнейшие телекомпании, онлайн-кинотеатры, а также Яндекс и Mail.ru Group при участии Роскомнадзора, пишут Ведомости. Реестры пиратских ссылок согласно документу должна ввести компания, которую одобрит регулятор. С ней будут сотрудничать правообладатели. Поисковые системы обяжут подключиться ко всем реестрам – их число не ограничено — и удалить ссылку на пиратский контент в интернете, как только она окажется в чёрном списке. Заставить это делать авторы законопроекта хотят и Google. В компании на запрос издания не ответили. Поправки не стали комментировать в Mail.ru.Group. Руководители ряда компаний, в их числе крупнейший магазин электронных книг Литрес и Warner Music Russia одобряют новые меры и полагают, что они помогут в борьбе с интернет-пиратством.

В Роскомнадзоре уточнили, что законопроект направлен на согласование в администрацию президента. Затем его начнут изучать в комитете по информационной политике Госдумы, который внесет документ на рассмотрение нижней палаты.