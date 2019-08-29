В Люблинском суде сегодня продолжится рассмотрение дела «Нового величия», фигурантов которого ранее включили в список террористов и экстремистов. На прошлом заседании прокурор закончил зачитывать материалы дела.

Протоколы обыска, изъятия и досмотра, агитационные материалы и устав «Нового величия», показания свидетелей и переписки участников движения в мессенджерах и экспертизы – всего 23 тома материалов дела зачитал на последних 4 заседаниях прокурор. Адвокаты отмечают, что на следующих заседаниях будут допрошены специалисты, проводившие лингвистическую экспертизу переписок. Кроме того, защитники планируют провести повторную экспертизу с привлечением других специалистов. Ранее суд также обязал прокурора вызвать в качестве свидетеля Родиона Зелинского — подсудимые опознали его как Руслана Данилова, которого называют осведомителем спецслужб, провокатором и автором устава движения. На прошлом заседании он не появился. Защита полагает, что Зелинского вызовут ближе к концу процесса. Где он находится сейчас, неизвестно.

В деле «Нового величия» десять фигурантов. Двоим из них уже назначили наказания, поскольку они заключили досудебное соглашение. Остальные вину в организации экстремистского сообщества и участии в нем не признают.