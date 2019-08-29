В Татарстане сегодня подведут итоги голосования, посвященного введению новой памятной даты

Речь идет об окончании Великого стояния на Угре, которое, как считается, положило конец татаро-монгольскому игу.

Госсовет Татарстана накануне голосовал по резонансной инициативе о новой памятной дате. Сегодня результаты должны обработать, а итоговый протокол с мнениями о законопроекте направить в Госдуму.

Идея введения дня окончания Великого стояния на Угре принадлежит руководству Калужской области, но власти Татарстана ее не оценили. Ранее депутаты двух профильных комитетов Госсовета рекомендовали парламенту республики не поддерживать инициативу. По их мнению, установление памятного дня «приведет к расколу многонационального общества страны».

Военные действия, названные Стоянием на Угре, продолжались в октябре-ноябре 1480 года. С одной стороны в них участвовал московский князь Иван III, с другой – хан Большой Орды Ахмат. Решающей битвы так и не произошло, но те события все равно считаются концом татаро-монгольского ига.

Правительственная комиссия ранее поддержала законопроект о новой памятной дате – но при условии его доработки.