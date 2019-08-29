Поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов

Как пишут «Ведомости» соответствующие поправки подготовили российские теле и IT компании, а также онлайн-кинотеатры. Проект предполагает, что поисковые системы заставят в течение 10 дней подключаться к специальному реестру пиратских ссылок, а правообладатели смогут выбирать компанию, одобренную Роскомнадзором, которая будет в их интересах вести такой реестр. При этом число реестров, по информации издания, будет не ограничено.