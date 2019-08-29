Сотрудники скорой помощи в Петрозаводске пригрозили «итальянской забастовкой»

Водители, санитары и фельдшеры перестанут выезжать на вызовы в неукомплектованных бригадах, если до 15 сентября власти не выполнят их требования. Как пишет издание «7×7» со ссылкой на председателя профсоюза работников здравоохранения «Действие» Ольгу Чайку, сотрудники скорой добиваются увеличения количество бригад, возвращения надбавок за стаж и работу в ночное время, а также доведения зарплаты до средней по региону — 41 тысячи рублей.