Александр Лукашенко не поедет в Польшу по приглашению Анджея Дуды

Польский лидер пригласил президента Белоруссии на памятные мероприятия, приуроченные к годовщине начала второй мировой войны. По сведениям газеты Rzeczpospolita, решение Лукашенко связано с тем, что в Польшу не пригласили Владимира Путина.

По этой же причине белорусские власти не стали делегировать туда высокопоставленного политика — Белоруссию будет представлять посол в Польше. В администрации белорусского президента эту публикацию оставили без комментариев.