Полиция задержала зрителя Театра.doc, в который ворвались неизвестные и попытались сорвать спектакль «Выйти из шкафа»

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в отношении задержанного составлен протокол о мелком хулиганстве. Ночь он провел в отделении. Вменяемая задержанному Антону Ткачуку статья КоАП предусматривает максимальное наказание в виде административного ареста на срок до пятнадцати суток. Режиссер Театра.doc Анастасия Патлай заявила ранее ТАСС, что планирует подать заявление в полицию на неизвестных, помешавших спектаклю «Выйти из шкафа». По ее словам, хулиганов было около 12.