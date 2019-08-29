Сегодня «Барселона» может официально представить бразильского нападающего Неймара

Он возвращается в клуб после двухлетнего отсутствия. О том, что церемония состоится, сообщил один из испанских телеканалов. Косвенным доказательством, что это может произойти, назван тираж футболок с именем Неймара, который был выпущен к этому событию. Также указывается, что хорватский полузащитник, серебряный призер чемпионата мира Иван Ракитич станет частью сделки, и он уже согласился на переезд во Францию.

Какова будет денежная компенсация за Неймара пока не известно. Два года назад бразилец обошелся Пари-Сен-Жермен в 220 миллионов евро, причем свой контракт Неймар выкупил сам, а деньги ему предоставил катарский фонд, который финансирует парижский клуб. За это время Неймар сыграл за ПСЖ всего 35 матчей, в которых забил 32 мяча.

В этом сезоне на поле в футболке клуба он не выходил ни разу.

Сообщается, что Неймар уже записал видео-обращение к болельщикам, которое будет опубликовано после церемонии представления.