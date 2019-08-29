В Тулуне пройдёт митинг предпринимателей, которые пострадали от наводнения

Предприниматели недовольны тем, что власти Иркутской области не помогают им восстанавливать бизнес. Минэкономразвития региона оценило ущерб бизнесу на сумму, которая превышает полтора миллиарда рублей. Предприниматели из Тулуна и Тулунского района по данным ведомства пострадали больше всего. Каждое шестое предприятие малого и среднего бизнеса. Их владельцы добиваются помощи и восстановления объектов от чиновников. Организаторы ждут на митинг 300 человек.

Кроме предпринимателей в акции поучаствуют местные жители, потерявшие работу из-за масштабного наводнения в Тулуне. На фоне недовольства бизнесменов в городе сегодня откроют консультационный центр по поддержке предпринимателей, пострадавших от природной стихии. В течение неделю они могут узнать о получении грантов и субсидии на компенсацию затрат на покупку основных средств для ведения дела.

В пресс-службе губернатора Иркутской области Сергея Левченко отметили, что это касается выплат в размере до одного миллиона рублей.

Из-за наводнений в регионе с конца июня погибли 25 человек, шестерых продолжают до сих пор искать. Без домов остались тысячи жителей.