В Тверском суде Москвы пройдет заседание по административному делу Ильи Яшина

Политика снова обвиняют в призывах к несогласованной акции — на сей раз за митинг 3 августа.

Яшин был задержан накануне днем уже в пятый раз. Ему даже не дали выйти из ворот спецприемника №2, где оппозиционер отбывал свой 10-дневный арест. Его сторонники и журналисты увидели лишь автозак, выехавший из ворот. Машина направилась в ОВД Тверское.

Позднее адвокатам удалось выяснить, что Яшина снова обвиняют в призывах к несогласованному митингу 3 августа. Ночь он проведет в отделении, а после 10 утра политика доставят в Тверской суд. В случае, если задержанного снова признают виновным, ему грозит еще 10 суток ареста.

Яшин находится под стражей уже почти месяц. В прошлый раз его отправили под арест из-за призывов выйти на митинг 18 июля, а до этого оппозиционер отбывал арест за организацию акции около Мосгоризбиркома. Всякий раз его задерживали на выходе из спецприемника, когда срок предыдущего ареста истекал.

Ожидается, что заседание суда по административному делу Яшина пройдет около 11 часов утра.