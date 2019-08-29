Петиция против приостановки работы парламента Британии набирает 100 тыс. подписей в час

По состоянию на вечер среды, ее подписали более 1 млн. человек. Накануне Елизавета II утвердила предложенную премьером Борисом Джонсоном приостановку деятельности британского парламента со второй недели сентября до 14 октября.

Перерыв начнется не ранее 9 сентября и не позднее 12 сентября и продлится до 14 октября. Таким образом, до запланированного выхода Британии из ЕС будет оставаться всего две с половиной недели.

Таким образом у депутатов практически не будет времени, чтобы помешать Джонсону вывести Британию из ЕС без соглашения 31 октября, например, приняв соответствующий закон.

Просьба премьер-министра Великобритании к королеве в значительной степени беспрецедентна, — сказала «Эху Москвы» руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. По её словам, это привело к очень большой коллизии.

По её словам, сейчас совершенно невозможно наверняка сказать, как будет проходить выход Великобритании из Евросоюза. Она подчеркнула, что это зависит от огромного количества факторов.