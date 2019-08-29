Басманная прокуратура внесла представление главе райотдела полиции.

Поводом стали рейды движения «Лев против» в общественном пространстве «Яма». Прокуратура сочла действия полиции неудовлетворительными. Как сообщает проект «Вигиланты», который ведет фонд «Общественный вердикт», ответ от прокуратуры пришел спустя более чем два месяца после обращения фонда. В мае и июне участники прокремлевского движения «Лев против» неоднократно проводили рейды в «Яме», направленные против курения и употребления алкоголя в общественных местах. В ходе конфликтов с посетителями участники движения применяли физическую силу и перцовые баллончики, а полиция задерживала некоторых отдыхающих. Сейчас вокруг «Ямы» установлен трехметровый забор.