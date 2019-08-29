Суд в Москве отказался обязать мэрию предоставить площадку для шествия оппозиции 3 сентября.

Как рассказала «МБХ медиа» юрист Алена Борисова, представитель правительства Москвы заявил в суде, что власти не могут обеспечить безопасность шествия, что бульвары на вместят заявленные 30 тысяч человек и что нужно будет перекрывать улицы. Заявители планировали 3 сентября провести шествие от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара, чтобы «выразить солидарность с арестованными по обвинению в «массовых беспорядках»».