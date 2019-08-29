Сотрудники скорой помощи в Петрозаводске пригрозили «итальянской забастовкой».

Водители, санитары и фельдшеры перестанут выезжать на вызовы в неукомплектованных бригадах, если до 15 сентября власти не выполнят их требования. Как пишет издание «7x7» со ссылкой на председателя профсоюза работников здравоохранения «Действие» Ольгу Чайку, сотрудники скорой добиваются увеличения количество бригад, возвращения надбавок за стаж и работу в ночное время, а также доведения зарплаты до средней по региону — 41 тысячи рублей.