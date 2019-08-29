Z Архив новостей новости
5 2 6 313
03:06, 29 августа 2019

На Кубани арестованы двое полицейских.

Они, по предварительным данным, принудили несовершеннолетнюю спортсменку к сексуальным действиям. После инцидента оба сотрудника были уволены, а начальник отдела МВД по Анапе — отстранен от исполнения служебных обязанностей. Напомню, на  прошлой неделе в Екатеринбурге арестовали трех сотрудников полиции, которых подозревают в изнасиловании. Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не стоит говорить о тотальной безнаказанности российских правоохранителей на фоне случаев изнасилования на Кубани и в Екатеринбурге, в которых подозревают полицейских.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Статья дня

Владимир Мединский: Дипломатический триумф СССР Уметь договариваться в своих интересах с любой самой недружественной стороной (прекрасно понимая, кто есть who, опять же считайте Сталина и Молотова негодяями, но точно – не дураками) – это, в общем, и есть дипломатия. 80 лет назад ими было сделано именно это…

5 519 6 32415 23.08
Kистория, война, дипломатия, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Не либерализм, а крокодилизм Почему эти страны объединились в закрытый клуб, который приемлет только себе подобных? Только тех, кто мыслит и живет согласно утверждённым кем-то ценностям? Это нонсенс!..

5 327 6 24759 27.08
Kполитика, либерализм, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Праздник стояние на реке Угра имеет прямую связь с выборами в Мосгордуму…

5 66 6 6106 28.08
#слушать 36:37 8читать ;смотреть $скачать 8.4 МБ
Блоги

Лев Симкин профессор, доктор юридических наук

Москва, 23 августа, 80 лет назад «Гиммлер истребил коммунизм, то есть тех, кто верил в Сталина, а он произносит – без всякой необходимости – здравицу за уничтожителя своих сторонников»...

5 229 6 23178 23.08
Kистория, ссср, мнения, сталин
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Это вечный синдром России: доказывать, что мы не хуже? За стремлением доказать, что «на Западе все, как у нас», стоит желание оправдать применение насилия. Если россияне любят сравнение с Западом, считая его полицейских уголовными дегенератами, каковыми наши предстали во время недавних событий в Москве – то да, можно сказать: радуйтесь кривым параллелям…

5 66 6 7377 28.08
Kобщество, рф, запад, полиция, акции, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Нарушая принцип, не удивляйся встречной реакции А пока ничего не делаете, наломав дров, у себя — хотя бы держите удар, коллеги. Мы — держим. И мы по-прежнему готовы работать вместе. В диалоге на равных…

5 116 6 13544 28.08
Kсша, рф, дипломатия, мнения
Блоги

Раджаб Сафаров политолог

Иран создал свой ЗРК, лучше, чем С-300, но чуть хуже С-400 В Иране существует собственная военная промышленность, причем достаточно передовая и мощная, независимая от поставок извне. На Ближнем Востоке и в целом во всем исламском мире такая промышленность имеется только у Израиля…

5 88 6 11092 23.08
Kиран, оружие, мнения
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

А торг уместен, господа! Было бы проще и честнее, если бы Россия именно купила Крым у Украины, как США купили Аляску. Тогда никаких претензий к Кремлю не было бы. Так что идея Трампа о покупке Гренландии, объективно говоря, была весьма разумной и целесообразно…

5 111 6 14251 27.08
Kсша, гренландия, политика, рф, крым, мнения
Новости

Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал многокилометровые пробки Большой затор, в частности, образовался на федеральной трассе А-147...

5 45 6 6016
Новости

Актер и режиссер Сергей Пускепалис фактически одобрил убийства украинских военных в Донбассе Новый художественный руководитель Ярославского театра имени Волкова поддержал писателя Захара Прилепина, который говорил, что его добровольческий батальон убил в Донбассе больше всего людей…

5 76 6 10469
Блоги

+ В тюменской больнице отказались принимать пациента с отеком легких, потому что у медсестер заканчивалась смена В тюменской больнице отказались принимать пациента с отеком легких, потому что у медсестер заканчивалась смена Они жаловались, что с пациентом будет слишком много забот…

5 192 6 27312 25.08
8читать ;смотреть
Kтюмень, происшествия, видео, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Ровно в этот момент ключи от админки находит Владимир Зеленский Удобно, конечно, не прилагая никаких усилий к реальному решению проблем, возникших из-за преступной политики прежде всего в отношении собственного народа, писать пресс-релизы и ждать, что все случится само собой…

5 57 6 8349 22.08
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Проблема совместимости форматов Ростовское радио и ТВ дружно отказались размещать рекламу моего концерта, а на вопрос «почему» сказали:— Неформат! Но это не политцензура, избави бог! Это — технический сбой, проблема совместимости форматов. Что за херня там у вас с программным обеспечением, товарищи? Дай ответ, Южный федеральный!..

5 115 6 17293 28.08
Kобщество, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Пусть родители будут хоть тысячу раз в оппозиции к власти Я категорически не согласна с требованиями прокуратуры лишить родительских прав Ольгу и Дмитрия Проказовых, а также Петра и Елену Хомских за участие в несогласованных акциях, на которые они пришли с маленькими детьми…

5 70 6 10884 26.08
Kполитика, власть, семья, события
Новости

Большинство жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР считают их часть Украины По данным опроса, проведенного по заказу берлинского центра восточно-европейских и международных исследований, так ответили 54,5% опрошенных…

5 71 6 11390
Блоги

Владимир Зеленский о возможности возвращения России в G8 Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом…

5 222 6 36480 22.08

Популярное за неделю

Новости

Суд в Киеве освободил из СИЗО Кирилла Вышинского Главный редактор украинского РИА «Новости» был отпущен под личное поручительство…

5 86 6 23775
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Нам действительно решили показать, как надо по-настоящему в современных условиях снимать сериал «Чернобыль», и сняли такой с натуральными декорациями под Архангельском в Нёнексе…

5 113 6 105201 24.08
#слушать 48:29 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kобщество, политика, видео, передачи
Голосование
Чью позицию по поводу выборов вы поддерживаете?
5 64 6 16401 23.08
Блоги

Алексей Пивоваров Главный редактор телеканала RTVI

+ Неудобная правда о гибели «Курска» Неудобная правда о гибели «Курска» Официальное следствие, как известно, не установило виновных в гибели «Курска». Очевидно, это было политическое решение. Почему его приняли? И какова была анатомия этой катастрофы?...

5 189 6 332214 24.08
8читать ;смотреть
Kкурск, трагедии, видео, события
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Ясно, что происходит полицейский беспредел. Мы должны сейчас зафиксировать это. И постараться создать такую атмосферу, как в советское время говорили: атмосферу общественной нетерпимости…

5 190 6 82209 22.08
#слушать 35:12 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kполитика, власть, общество, суды, аресты, видео, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8035638
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4175440

Сегодня в эфире