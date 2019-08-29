На Кубани арестованы двое полицейских.

Они, по предварительным данным, принудили несовершеннолетнюю спортсменку к сексуальным действиям. После инцидента оба сотрудника были уволены, а начальник отдела МВД по Анапе — отстранен от исполнения служебных обязанностей. Напомню, на прошлой неделе в Екатеринбурге арестовали трех сотрудников полиции, которых подозревают в изнасиловании. Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не стоит говорить о тотальной безнаказанности российских правоохранителей на фоне случаев изнасилования на Кубани и в Екатеринбурге, в которых подозревают полицейских.