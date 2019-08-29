Петиция против приостановки работы парламента Британии набирает 100 тыс. подписей в час.

По состоянию на вечер среды, ее подписали более 710 тыс. человек. Накануне Елизавета II утвердила предложенную премьером Борисом Джонсоном приостановку деятельности британского парламента со второй недели сентября до 14 октября. Перерыв начнется не ранее 9 сентября и не позднее 12 сентября и продлится до 14 октября. Таким образом, до запланированного выхода Британии из ЕС будет оставаться всего две с половиной недели. Таким образом у депутатов практически не будет времени, чтобы помешать Джонсону вывести Британию из ЕС без соглашения 31 октября, например, приняв соответствующий закон.