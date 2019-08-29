Московский Спартак сегодня сыграет решающий матч за право выхода в групповой этап футбольной Лиги Европы

Красно-белые принимают на своем поле португальскую Брагу.

Первый матч спартаковцы проиграли в гостях со счетом 0-1. Российская команда в основном оборонялась и делала это грамотно, но одну ошибку все-таки допустила. В ответ забить гол не удалось. Спартак вторую неделю играет в очень напряженном графике. Выходные заняты матчами российского чемпионата, а среди недели – еврокубковые встречи. Кроме того, не все футболисты команды имеют возможность сегодня выйти на поле. Гус Тиль, который принес победу в воскресном матче с Крыльями Советов и забивший гол в этой встречи Джордан Ларсон заиграны за свои бывшие клубы и их можно будет дозаявить только если Спартак пройдет Брагу, поэтому тяжесть решения задачи ляжет на Андре Шюррле, Зелимхана Бакаева Самуэля Жиго и лучшего на данный момент игрока – вратаря Александра Максименко.

Матч между Спартаком и Брагой начнется в 20.15 по московскому времени. Трансляция на телеканале Матч ТВ