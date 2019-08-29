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00:00, 29 августа 2019

В Италии сегодня может завершиться политический кризис

Президент Серджо Маттарелла пригласил Джузеппе Конте, чтобы поручить ему сформировать правительство. Как сообщается, в этом будут участвовать две партии: Движение «5 звезд» и Демократическая. 55-летний Конте возглавляя предыдущий кабинет министров, который прекратил работу из-за распада правящей коалиции. Из нее вышла права партия «Лига» Маттео Сальвинии. Теперь политические силы решили сформировать правительство без участия сторонников политика, которого пресса называет «другом Владимира Путина». Сальвинии добивается досрочных выборов.



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