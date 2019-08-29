Организаторы электронного голосования в Москве говорят, что четвертое тестирование системы прошло в штатном режиме

Были отражены все попытки вмешательства, заверил руководитель Электронного штаба при Общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами Илья Массух. Процедура подсчета итогов голосования заняла 40 минут. Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов считает, что тестирование прошло чисто, передает агентство «Интерфакс». Явка составила почти 45%. Электронное голосование будет проводиться на выборах в Мосгордуму 8 сентября в трех округах:1-й (Зеленоград), 10-й (Северное Лианозово – Бибирево) и 30-й (Чертаново Центральное — Чертаново Южное).