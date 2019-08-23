Неизвестные сорвали спектакль о проблемах российских гомосексуалов в Театре.Doc

Накануне несколько человек ворвались в зал, где проходило представление и начали выкрикивать оскорбления и обвинения в нарушении закона, рассказала «Эху Москвы» режиссер спектакля Анастасия Патлай. На место приехала полиция, вместе с ними Патлай поехала в отдел полиции подавать заявление о срыве постановки.

Документальный спектакль «Выйти из шкафа» рассказывает о жизни и проблемах современных российских представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.