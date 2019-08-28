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23:02, 28 августа 2019

Семья миллиардера Михаила Гуцериева сохранила лидерство в списке богатейших в России

Этот рейтинг подготовил журнал Форбс. По его данным, Гуцериев и его родные за год потеряли 320 миллионов долларов. Сейчас их общее состояние оценивается в 5 миллиардов 650 миллионов. 2-е место заняла семья Ротенбергов. Арестованные братья Зия и Магомед Магомедовы список богатейших семей покинули. Также в рейтинг не вошла семья Шамаловых. Одного из них, Кирилла, пресса называла зятем президента Владимира Путина. В начале прошлого года агентство Bloomberg сообщало, что Екатерина Тихонова, которую называли дочерью Путина, развелась с Шамаловым-младшим.



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