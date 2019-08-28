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23:00, 28 августа 2019

Компания Apple запретила прослушку подрядчиками голосовых команд пользователей электронного помощника Сири

Это произошло после серии проверок. Ранее подрядные организации могли прослушивать некоторые команды, чтобы выяснить, были ли они выполнены надлежащим образом. Однако один из сотрудников такой фирмы рассказал британской газете Гардиан, что он и его коллеги регулярно слышали разговоры пользователей. Такое происходило из-за того, что голосовой помощник был активирован по ошибке или без ведома владельца. Apple также извинилась за прослушивание разговоров клиентов.



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