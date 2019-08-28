Прокуратура внесла представление начальнику Басманного отдела полиции из-за конфликта по обществен. пространству «Яма»

Прокуратура внесла представление начальнику Басманного отдела полиции из-за конфликта вокруг общественного пространства «Яма». Участники группировки под названием «Лев против» проводили там рейды. По их словам, они боролись с распитием алкоголя. Однако эти мероприятия сопровождались конфликтами с отдыхающими и даже задержаниями обычных людей. Как пишет интернет-издание «Медиазона», после проверки прокуратура сочла работу полицейских неудовлетворительной. Ранее на действия полиции пожаловались правозащитники.