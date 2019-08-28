Тверской суд Москвы отправил на принудительное лечение участника акции против пенсионной реформы

Такое решение в отношении Василия Костылева принял судья Алексей Криворучко. Костылева обвиняли в применении насилия к полицейским на акции 9 сентября прошлого года. По версии следствия, во время митинга он схватил одного полицейского за шею и повалил на асфальт, а второго ударил рукой, из-за чего тот получил сотрясение мозга. Это произошло, когда силовики стали бить дубинками участников акции, а Костылев, по его словам, пытался защититься. Экспертиза пришла к выводу, что у обвиняемого шизотипическое расстройство личности.