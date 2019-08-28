США открыли отдел по делам Венесуэлы в своем посольстве в Колумбии

Это временный дипломатический офис, который планирует работать с венесуэльской оппозицией, пояснили в американском Госдепартаменте. Штаты приостановили работу своего посольства в Каракасе в марте этого года. Всех сотрудников дипмиссии отозвали из венесуэльской столицы. Сообщается, что новый дипломатический офис не будет выполнять все функции обычного посольства. В частности, он не будет выдавать визы. Все это происходит на фоне глубокого социального, экономического и политического кризиса в Венесуэле.