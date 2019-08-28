Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приедет на памятные мероприятия в Польшу по случаю 80-й годовщины начала Второй Мировой войны. Он отказался из-за того, что туда не пригласили его российского коллегу Владимира Путина, — пишет польская газета «Речь Посполитая» со ссылкой на информированный источник в Минске. Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонд эту информацию пока не комментирует.

Мероприятия, посвященные годовщине трагической даты, пройдут 1 сентября неподалеку от Гданьска. В Польше отказ приглашать Путина объяснили тем, что республика решила позвать лишь союзников по восточному партнерству и Евросоюзу.