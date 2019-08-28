Двое полицейских арестованы в Анапе по подозрению в принуждении несовершеннолетней к сексу

Ранее сообщалось о троих подозреваемых. Однако эту информацию не подтверждали ни следователи, ни прокуратура. Защита арестованных не собирается обжаловать решение суда, — передает агентство ТАСС. Адвокат полицейских отмечает, что им безопасней сейчас оставаться под стражей. Сообщалось, что сотрудники внутренних органов заставили 17-летнюю девушку заняться с ними сексом под угрозой административной ответственности. Инцидент произошел на пляже под Анапой.