Сегодня в Госсовете Татарстана провели голосование по вопросу празднования свержения монголо-татарского ига

С инициативой праздновать дату окончания Великого стояния на реке Угре ранее выступили власти Калужской области. В республиканском парламенте к законопроекту отнеслись отрицательно. Об этом казанскому «Эху» заявил один из депутатов Госсовета Татарстана Артем Прокофьев. Сегодня депутаты госсовета впервые провели заочное голосование. По этой причине окончательные итоги пока не подведены. Тем не менее, позиция большинства парламентариев уже ясна, заявил Прокофьев.

По некоторым, не подтвержденным пока данным, против инициативы к этому часу проголосовали порядка 80 депутата из 100. В минувший понедельник некоторые татарские парламентарии заявили, что стояние на Угре воспринимается обществом как противостояние русских и татар и может вызвать межнациональную рознь и ненависть.

Ранее Правительство России дало положительное заключение по инициативе праздновать дату окончания Великого стояния на реке Угре. Ожидается, что поправки в закон «О днях воинской славы и памятных датах России» Госдума рассмотрит осенью.