ЛГБТ-активисты Петербурга стали получать угрозы от неизвестных

Рассылкой писем занимается движение «Пила», сторонники которого обещают убить гомосексуалов.

Об угрозах в свой адрес сообщил редактор российского ЛГБТ-издания «Парни+» Виталий Беспалов. В своем «Фейсбуке» он написал, что на днях сторонники движения «Пила против ЛГБТ» направили ему письмо, потребовав до 1 октября этого года убить фотографа Максима Лапунова. Он известен как первый человек, открыто заявивший о преследовании геев в Чечне. В случае отказа выполнять их требования анонимы угрожают убить самого Беспалова.

Помимо этого, журналист рассказал, что похожее письмо получил не только он, но и один из сотрудников ЛГБТ-организации «Выход», чье имя не называется. От него требуют убить активиста «Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» Алексея Назарова. Отправители письма также утверждают, что петербургская активистка Елена Григорьева была убита по их приказу. В конце писем сообщается, что гей-активисты могут «обрести свободу от «Пилы» за 1 миллион рублей в месяц. Беспалов обратился в полицию по поводу угроз.

Сайт «Пилы против ЛГБТ» появился в интернете в начале этого года. Среди прочего, участники движения предлагали нападать на ЛГБТ-активистов за гонорар.