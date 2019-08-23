Режиссер «Театра.doc» подаст заявление в полицию по поводу срыва спектакля «Выход из шкафа»

Режиссер «Театра.doc» Анастасия Патлай подаст заявление в полицию по поводу срыва спектакля «Выход из шкафа» неизвестными лицами. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Она уточнила, что в данный момент находится в ОДВ «Замоскворечье», на Пятницкой 49.

«Сегодня в театр ворвалась компания людей, которые пытались сорвать спектакль «Выйти из шкафа». Снаружи стоял человек с флагом вроде бы Народного фронта и оскорбительным плакатом. Они кричали, что в зале есть несовершеннолетние, притом, что на входе мы проверяем у всех паспорта, так как возрастной ценз спектакля 18+», — рассказала А.Патлай.

Режиссер добавила, что позже в театр приехала полиция и попросила ее «проехать в отделение как организатора спектакля». «Сейчас я буду здесь писать заявление о срыве постановки», — заключила А.Патлай.