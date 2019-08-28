Журналист Кирилл Вышинский согласился на участие в обмене между Украиной и Россией

Он должен пройти по формуле «35 на 35». По этой причине ему изменили меру пресечения и освободили из СИЗО, утверждает пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган. Она же опубликовала в Фейсбуке заявление Вышинского о согласии на обмен.

Украинские власти обвиняют журналиста в госизмене. Под стражей он провел больше года.

Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский назвал идею своего обмена проектом предыдущего президента Петра Порошенко. По его словам, это было так задумано с самого начала. Вышинский подчеркнул, что собирается приходить на все заседания суда и намерен доказать свою невиновность.