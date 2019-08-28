США могут отказаться от проекта прокладки кабеля из Лос-Анджелеса в Гонконг

В частности, как пишет газета Уолл-стрит Джорнал, свою позицию по этому вопросу ужесточило министерство юстиции страны. В ведомстве выступают против прокладки кабеля и считают это вопросом национальной безопасности.

В сентябре истекает срок действия временного разрешения. На основе которого ведутся работы. Сейчас, по данным издания, проложено около 13-ти тысяч километров кабеля. Прокладка должна завершиться к началу следующего года.